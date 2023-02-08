На Хмельниччині «чорний археолог» знайшов памʼятку ІІІ століття і намагався незаконно продати

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Офіс генерального прокурора

У Хмельницькій області правоохоронці викрили діяльність «чорного археолога», який знаходив стародавні предмети, а потім намагався їх незаконно продати.

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

Зокрема, чоловік відкопав у регіоні срібний пояс, який датується серединою ІІІ століття. На думку експертів, пояс повʼязаний з військовою культурою давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря.

«Археолог» виставив цю знахідку на інтернет-аукціоні та намагався продати. Згідно з законами України, предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами, також їх заборонено вивозити за межі держави.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних і знайшли сам пояс, а також 787 монет, наконечники від стріл і 45о фрагментів стародавніх прикрас, що можуть мати історичну та культурну цінність. Наразі встановлюється легальність походження вилучених предметів. Після експертизи їх планують передати до музеїв.