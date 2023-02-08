Співзасновник Pink Floyd Роджер Вотерс у Радбезі ООН заявив, що росію спровокували на вторгнення в Україну

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Співзасновник легендарного британського рок-гурту Pink Floyd Роджер Вотерс під час звернення до Ради безпеки ООН заявив, що вторгнення росії в Україну було «спровоковане».

Про це пише The Guardian.

Вотерса запросила до виступу росія, яка ініціювала засідання Радбезу для розгляду питання постачання зброї Україні. «Вторгнення російської федерації в Україну було незаконним. Я засуджую це найрішучішим чином. Попри це російське вторгнення в Україну не було неспровокованим, тому я також рішуче засуджую тих, хто це вторгнення спровокував», — заявив Вотерс. Музикант не уточнив, кого саме має на увазі.

У своєму зверненні Вотерс додав, що виступає від імені «чотирьох мільярдів братів і сестер», а також мільйонів учасників міжнародного антивоєнного руху, які «становлять величезну групу виборців».

Напередодні його виступу Поллі Самсон, колишня авторка текстів пісень Pink Floyd і дружина гітариста групи Дейва Гілмора, засудила Вотерса як антисеміта та апологета путіна.

У вересні 2022 року Вотерс написав листа першій леді України Олені Зеленській. У ньому музикант зазначив, що виступає проти того, щоб Захід надсилав зброю в Україну. За його словами, «крайні націоналісти» в Україні поставили країну «на шлях цієї згубної війни». Він також звинуватив президента України Володимира Зеленського в невиконанні передвиборчих обіцянок щодо встановлення миру на Донбасі та не згадав про відповідальність росії за війну. Після таких заяв у Польщі скасували концерти Вотерса.