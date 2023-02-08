Премʼєр Британії доручив міністру оборони визначити, які літаки можна передати Україні

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Reuters / «Бабель»

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу визначити, які бойові літаки можуть бути передані Україні. Але це питання довгострокової перспективи.

Про це пише Sky News.

Там наголошують, що наразі Британія фокусується на задоволенні нинішніх потреб України. Ідеться про танки та зброю далекої дальності.

Сунак зазначив, що Велика Британія планує розпочати навчання українських пілотів. Однак він наголосив, що це тривалий процес. За його словами, британських пілотів навчають щонайменше пʼять років.

Перед тим президент Володимир Зеленський виступив у парламенті Британії. Наприкінці промови він згадав, як два роки тому подякував спікеру парламенту Ліндсі Хойлу за «дивовижну англійську чашку чаю». Зараз він подякував на майбутнє за «потужні британські літаки». Наостанок Зеленський вручив Хойлу шолом українського пілота-винищувача, на якому написано: «У нас є свобода, дайте нам крила для захисту».

Зеленський закликав Британію очолити коаліцію за надання Україні винищувальної авіації.