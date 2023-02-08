Розслідувачі MH17: Дозвіл на передачу бойовикам «Бука», з якого збили літак, дав путін
- Автор:
- Олег Панфілович
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Pierre Crom / Contributor
Розслідувачі катастрофи рейсу MH17 вважають, що дозвіл на переміщення зенітно-ракетного комплексу «Бук», з якого був збитий літак, міг дати безпосередньо президент росії володимир путін.
Про це йдеться у звіті Спільної слідчої групи (JIT).
Розслідувачі посилаються на записи телефонних розмов російських чиновників на початку червня 2014 року, у яких йдеться про те, що рішення про надання військової підтримки бойовикам «Л/ДНР» залишається за президентом рф. Рішення навіть відкладають, «тому, що є тільки один, «номер один», хто ухвалює рішення..., людина, яка зараз перебуває на саміті у Франції». 5—6 червня 2014 року путін перебував у Франції на святкуванні ювілею Нормандської операції.
«Існує конкретна інформація про те, що прохання сепаратистів передали президенту і воно було задоволено. Невідомо, чи згадується в запиті система «Бук». Трохи пізніше зʼявляються важчі системи ППО, зокрема «Бук», з якого збили MH17. Хоча ми говоримо про вагомі докази, повних і переконливих доказів не отримано. Крім того, президент користується імунітетом на посаді глави держави», — ідеться у звіті.
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Загинули 298 людей. Росія та засуджені свою причетність до катастрофи заперечують.
- 17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги, що розглядає справу про збиття авіалайнера MH17 у 2014 році, визнав винними у знищенні рейсу Ігоря Гіркіна (позивний «Стрєлков»), його підлеглих Сергія Дубинського (позивний «Хмурий») та Леоніда Харченка (позивний «Крот»). Олега Пулатова (позивний «Гюрза») виправдали.