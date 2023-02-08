НАБУ оголосило про підозру експосадовцю «Енергоатому», який нині керує філією «Укрзалізниці». Він завдав збитків державі на 93 мільйони гривень

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому генеральному директору відокремленого підрозділу «Енергоатом-Трейдинг» компанії «Енергоатом».

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Слідство встановило, що у вересні 2020 року «Енергоатом» організував аукціон з продажу електроенергії. У ньому взяли участь 32 компанії. Підозрюваний, який наразі очолює одну з філій «Укрзалізниці», посприяв перемозі «потрібної» компанії, яка придбала електроенергію за ціною лише 1 120 грн за 1 МВт/г. Водночас інші учасники аукціону пропонували вигідніші ціни — до 1 300 грн за 1 МВт/г.

Через продаж електроенергії за заниженою ціною підприємство втратило 93,76 мільйонів гривень.