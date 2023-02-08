НБУ оголосив банк «Форвард» банкрутом

Новини

bank.gov.ua

Національний банк України 7 лютого 2023 року відніс банк «Форвард» до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

У Нацбанку наголосили, що визнання банку неплатоспроможним жодним чином не впливає на стабільність банківського сектора України. Частка банку «Форвард» становила 0,1% від активів платоспроможних банків.

Кожен вкладник «Форварду» отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених ч. 4 ст. 26 закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Загальна сума виплат вкладникам станом на 21 січня 2023 року — 1 535,6 мільйона гривень.