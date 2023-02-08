На Сумщині російський снаряд влучив у будинок — загинула жінка

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Протягом дня 7 лютого російські окупанти обстріляли сім громад у Сумській області. Там зафіксували 125 «прильотів», повідомили у Сумській ОВА.

Під час артобстрілу, який тривав з 15:07 до 15:40, у селі Павлівка Білопільської громади снаряд влучив у приватний житловий будинок. Загинула літня жінка 1946 року народження.

Під ударами росіян були Краснопільська, Юнаківська, Білопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Шалигинська та Глухівська громади.

По Краснопільській громаді били з міномета ймовірно калібру 120 мм, було 20 «прильотів».

Крім мінометного обстрілу села Павлівка, окупанти скинули на Білопільську громаду два боєприпаси з дрона (типу ВОГ). Також росіяни вдарили з міномета по іншому селу громади — 11 «прильотів».

По місту Середина-Буда росіяни скинули з дрона вибухівку (типу ВОГ 25 П), яка не розірвалася.

По Зноб-Новгородській громаді били попередньо з автоматичного гранатомета — 21 «приліт».

Ворог бив з мінометів по Юнаківській громаді. Зафіксували вісім ударів, а потім ще 18.

Росіяни скинули на територію Шалигинської громади сім мін, а також випустили одну чергу з крупнокаліберного кулемета. У Глухівську громаду прилетіло 17 мін.