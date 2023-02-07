У ЄС спалахнули суперечки через витік інформації про візит Зеленського

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Після витоку інформації про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселю між європейськими чиновниками спалахнули взаємні звинувачення. Вони занепокоєні щодо безпеки українського лідера.

Про це пише The Guardian.

Минулого тижня стало відомо, що Зеленський планує поїздку до Брюсселю 9 лютого, щоб особисто зустрітися з лідерами ЄС на саміті та виступити перед Європейським парламентом на позачерговій сесії.

Приблизно за дві доби до запланованої поїздки до Брюсселю про візит повідомили італійські ЗМІ, а пізніше Європейська народна партія (ЄНП) написала про це у Twitter. «Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати вас у Брюсселі, пане президенте», — йшлося в дописі. Публікацію швидко видалили, але видання Politico зробило скриншот.

politico.eu

Ця сварка зачепила президента Європейського парламенту Роберту Мецолу. Вона є членом партії ЄНП, яка анонсувала візит.

Президент Європейської ради Шарль Мішель, який організовує саміти ЄС, вважає депутатів Європарламенту відповідальними за витік інформації. Його речник не підтвердив і не спростував майбутній візит. «Є відкрите запрошення президента Зеленського відвідати Брюссель», — сказав він.

Окремо дипломати ЄС заявили, що Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн змагаються, щоб продемонструвати підтримку Україні.