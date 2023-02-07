Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію

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Reuters / «Бабель»

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізацію. За — 348 депутатів.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Дію воєнного стану і мобілізацію продовжать з 19 лютого 2023 року і на 90 днів.

Це вже шосте таке голосування парламенту з початку війни. До цього Рада вже ухвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.