Верховна Рада призначила головою СБУ генерала Василя Малюка

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СБУ

Верховна Рада призначила виконувача обовʼязків голови СБУ Василя Малюка на постійну посаду.

Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

За даними депутата від «Голосу» Ярослава Железняка, за відповідну постанову № 8425 проголосували 324 депутати.

Ярослав Железняк / Telegram

Хто такий Василь Малюк?

Малюк Василь Васильович народився 28 лютого 1983 року у Коростишеві Житомирської області.

У 2005 році здобув вищу юридичну освіту в Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю «Правознавство».

З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління — начальника відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

З січня 2020 року перейшов до Центрального управління Служби безпеки України на посаду першого заступника начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Учасник бойових дій. 1 грудня 2022 року президент присвоїв йому військове звання — генерал-майор.

18 липня 2022 року був призначений тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Служби безпеки України.