У Туреччині вийшли на звʼязок 6 українців, які перебувають у зоні землетрусів

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Посольство України в Туреччині розшукало шістьох українців, які не виходили на звʼязок після землетрусу.

Про це вранці 7 лютого повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Стан цих шістьох задовільний, у частини з них зруйноване житло. Вони наразі поселилися в турецьких родичів, консул підтримує з ними звʼязок.

Загальна кількість звернень про українців в зоні стихійного лиха, з якими немає звʼязку, збільшилася до 27. Українське посольство взаємодіє з турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування. Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила.

Для отримання допомоги потрібно звернутися на гарячу лінію посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98, діє також гаряча лінія МЗС України: +380 44 238 15 88. У посольстві України створили оперативний штаб.