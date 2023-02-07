У Туреччині вийшли на звʼязок 6 українців, які перебувають у зоні землетрусів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Посольство України в Туреччині розшукало шістьох українців, які не виходили на звʼязок після землетрусу.
Про це вранці 7 лютого повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Стан цих шістьох задовільний, у частини з них зруйноване житло. Вони наразі поселилися в турецьких родичів, консул підтримує з ними звʼязок.
Загальна кількість звернень про українців в зоні стихійного лиха, з якими немає звʼязку, збільшилася до 27. Українське посольство взаємодіє з турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування. Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила.
Для отримання допомоги потрібно звернутися на гарячу лінію посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98, діє також гаряча лінія МЗС України: +380 44 238 15 88. У посольстві України створили оперативний штаб.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — і одразу став найсильнішим у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 та 7,6. У країні вже понад три тисячі загиблих, у сусідній Сирії, яку також зачепило, — майже 1 500. Наслідки землетрусів відчували у Греції, Грузії (Батумі) та Вірменії.