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Лобістська група «Міжнародне агентство актуальної політики» щонайменше з 2016 року фінансувала європейських політиків, щоб домогтися скасування санкцій Європейського Союзу проти росії після анексії Криму.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

У 2016—2017 роках хакери, які називають себе «Кіберхунтою», опублікували електронні листи російського медіатехнолога Саргіса Мірзаханяна, який працював помічником у депутатів російської Держдуми. Журналісти проаналізували це листування.

Там знайшли проєкт скасування санкцій проти росії для Кіпру, де обмеження описуються як такі, що «фундаментально суперечать нормам міжнародного права», а також наголошується на економічних збитках для Кіпру через втрату бізнесу з росією. Він виявився майже ідентичним до документа, який кіпрська парламентська фракція AKEL підписала через кілька місяців.

Крім Кіпру, група Мірзаханяна просувала антисанкційні ініціативи для Італії, Греції, Латвії, Австрії та ПАРЄ.

Згідно з листуванням, Паоло Тозато з італійської правої «Ліги Півночі» та Йоханнес Хюбнер з Австрійської партії свободи мали внести до своїх парламентів резолюції про відміну санкцій проти росії. Кожен проєкт мав бюджет у €20 тисяч, а ще €15 тисяч для кожного «у разі успішного голосування». Тозато та Хюбнер зрештою представили відповідні проєкти у своїх парламентах.

У 2016 році «Міжнародне агентство актуальної політики» Мірзаханяна працювало з італійським депутатом Стефано Вальдеганбері з регіонального парламенту Венето — це був перший регіон в ЄС, який ухвалив резолюцію щодо скасування санкцій проти рф. Потім власні резолюції про визнання Криму росією прийняли в Лігурії та Ломбардії. Стефано Вальдеганбері також працював спостерігачем в Криму під час виборів президента рф у 2018 році та парламентських виборів у 2021 році.

Організація Мірзаханяна запрошувала європейських політиків на Ялтинський міжнародний економічний форум, який проходив щорічно з 2016 до 2019 року. У листуванні є список із девʼяти політиків з Австрії, Німеччини, Італії, Чехії та Польщі, яких запросили до Ялти, та їхні гонорари на загальну суму €21 500. Імовірно, це не транспортні витрати — їх обговорювали окремо.

«Міжнародне агентство актуальної політики» запрошувало європейських діячів для спостереження за виборами у росії у вересні 2017 року через «Російський фонд миру» депутата Держдуми Леоніда Слуцького. За 2017 рік на це витратили не менше €68 тисяч, зокрема на проїзд та проживання.

Серед спостерігачів були три члени Європарламенту: Яромір Колічок з Чехії, Домінік Більде з Франції та Андре Елісен з Нідерландів, а також депутат палати представників парламенту Бельгії Альдо Каркачі, депутат Національної ради Словаччини Марек Крайчі, депутат Народних зборів Болгарії Румен Гечов та депутат Ріксдага Швеції Павел Гамов. Жоден із них не відповів на прохання про коментарі.