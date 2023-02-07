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Генштаб: За минулу добу Сили оборони України знищили понад тисячу окупантів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 7 лютого у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 133 190 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі: