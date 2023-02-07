Генштаб: За минулу добу Сили оборони України знищили понад тисячу окупантів
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Станом на 7 лютого у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 133 190 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 3 245 танків;
- 6 443 бойові броньовані машини;
- 2 232 артилерійські системи;
- 461 реактивна система залпового вогню;
- 227 засобів протиповітряної оборони;
- 294 літаки;
- 284 гелікоптери;
- 5 107 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 18 кораблів/катерів;
- 1 958 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 208 одиниць спеціальної техніки;
- 796 крилатих ракет.