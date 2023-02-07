Республіканці вагаються зі зброєю для України, бо не впевнені в нашій перемозі. Провідні медіа світу про війну 6 лютого

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«Бабель»

У вівторок, 7 лютого, американський президент Джо Байден має виступити з промовою перед Конгресом. Очікується, що однією з головних її тем буде допомога Україні в її протистоянні російському нападу. The Washington Post оцінює політичну ситуацію, за якої Байдену доведеться звертатися до американських парламентарів. Її суть у тому, що хоч підтримка України й залишається двопартійною, вже більше половини республіканців проти того, щоб продовжувати нарощувати потік зброї в Україну. І депутати від партії, і її виборці в своїй більшості вважають, що США роблять «більше, ніж достатньо» для підтримки Києва. Ці показники виросли після рішення надати Україні танки Abrams. При цьому на місці очевидно, що до перемоги Україні ще далеко. Чому ж республіканці гальмують цей процес? Як ідеться в публікації, ключова причина цього ― у зменшенні віри в перемогу України серед республіканців. Якщо досі понад 60% прихильників Демократичної партії переконані, що війна завершиться перемогою України, серед прихильників республіканців таких лише 42%. І 43% вважають, що в підсумку переможе росія. Відтак надавати Україні більше зброї для все більшої частки політиків-республіканців означає наражати США на більшу небезпеку ― як зараз, так і в майбутньому. Також значно більше виборців-демократів вважають, що війна та її результат відчутно вплинуть на майбутнє світу й США зокрема ― 37%, проти 24% серед виборців-республіканців. В обох групах більшість виборців досі переконані, що Україні не треба йти в цій війні на територіальні поступки. Однак тих, хто вважає, що війну треба завершувати якомога швидше, в тому числі шляхом територіальних компромісів, серед виборців-республіканців 41%, тоді як серед виборців-демократів таких лише 16%. «Це схоже на питання, що було першим ― курка чи яйце, ― підсумовує результати опитувань стаття. ― Республіканці зволікають із допомогою для України, бо не впевнені в її перемозі». При тому, що саме зброя є запорукою того, щоб ЗСУ перемогли окупантів. Так чи інакше, в американському конгресі більшає політиків, які готові надати росії принаймні частину того, чого вона домагалась, плануючи вторгнення.

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