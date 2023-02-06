Bloomberg: Доходи російського бюджету в січні впали майже на 50% — це найгірший показник за останні 25 років

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torange.biz

Дефіцит російського бюджету в січні становив близько $25 мільярдів доходів через нафтові санкції. Це найбільший дефіцит з 1998 року, коли в росії стався дефолт.

Про це пише Bloomberg.

Податкові надходження від нафти та газу впали до 426 мільярдів рублів у січні — це на 46% менше, ніж рік тому. Витрати бюджету водночас у порівнянні з минулорічними показниками збільшилися на 59%.

У січні Мінфін росії вперше продав золото з Фонду національного надбання для покриття бюджетного дефіциту. Цей фонд росіяни стабільно наповнювали із нафтогазових доходів, щоб мати власні резерви. За січень відомство продало 3,6 тонни золота, а також 2,3 мільярди китайських юанів. За рахунок цього бюджет одержав 38,5 мільярда рублів.

Видання повʼязує падіння нафтогазових доходів та зростання дефіциту бюджету з низькими цінами на російську марку нафти Urals. У січні її ціна була на рівні $49,48 за барель, що є найнижчим показником із грудня 2020 року.