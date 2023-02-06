Премʼєр Норвегії запропонував протягом пʼяти років виділити Україні $7 мільярдів

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Пресслужба Офісу президента України

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре запропонував щороку виділяти по 15 мільярдів норвезьких крон (приблизно $1,5 млрд) протягом пʼяти років на гуманітарну та військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Планується, що протягом першого року половина цих грошей піде на гуманітарну допомогу, друга половина — на допомогу у військовій сфері. Для схвалення цієї пропозиції за неї має проголосувати більшість у парламенті.

Попри пропозицію Стьоре, норвезьке видання The Local зазначає, що гарантій того, що депутати затвердять цю пропозицію в нинішньому вигляді, немає, оскільки уряд не має більшості в парламенті.