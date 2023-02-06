Премʼєр Норвегії запропонував протягом пʼяти років виділити Україні $7 мільярдів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба Офісу президента України
Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре запропонував щороку виділяти по 15 мільярдів норвезьких крон (приблизно $1,5 млрд) протягом пʼяти років на гуманітарну та військову допомогу Україні.
Про це повідомляє Reuters.
Планується, що протягом першого року половина цих грошей піде на гуманітарну допомогу, друга половина — на допомогу у військовій сфері. Для схвалення цієї пропозиції за неї має проголосувати більшість у парламенті.
Попри пропозицію Стьоре, норвезьке видання The Local зазначає, що гарантій того, що депутати затвердять цю пропозицію в нинішньому вигляді, немає, оскільки уряд не має більшості в парламенті.
- 2 лютого Стьоре заявив, що його країна збільшить витрати зі свого Національного фонду добробуту на військову та гуманітарну допомогу Україні.