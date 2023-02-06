У США в аеропорту знайшли череп молодого дельфіна

Новини

US Customs and Border Protection

У США, в аеропорту штату Детройт у сумці, яку залишили без нагляду, знайшли череп молодого дельфіна.

Про це повідомила Митно-прикордонна служба США.

Багаж випадково «розлучили» з його власниками, і при повторному вʼїзді до США рентген виявив зображення предмета у формі черепа в одній із сумок. Після подальшого вивчення встановили, що череп належав молодому дельфіну.

Знахідку передали інспекторам Служби рибальства та дикої природи США для подальшого розслідування.

US Customs and Border Protection

У США існують обмеження та вимоги щодо імпорту та експорту певної риби, диких тварин та продуктів, отриманих з них. І це не перший випадок, коли американська влада таке вилучає. У грудні у жінки в аеропорту Вашингтона вилучили кістки зебри та жирафа — вона їхала з Кенії і зберегла кістки як сувеніри.