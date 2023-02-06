Донеччина під обстрілами: в Бахмуті росіяни вбили одну людину, ще одну поранили

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Павло Кириленко / Facebook

Російські війська продовжують обстрілювати Донецьку область. У Бахмуті російські снаряди вбили одну людину, ще одну поранили.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

Окупанти били ракетами по Курахівській громаді: у Гірнику пошкодили сім будинків, у Курахівці — будинок і крамницю. Курахове потрапило під артобстріл — там пошкоджений будинок. Також частково зруйновані по одному будинку у Красногорівці та у Дружбі. Зранку 6 лютого під масований артобстріл потрапила Авдіївка. Жертв не було.

Обстріли були у Сіверську та Серебрянці Сіверської громади, а також у Торському і Зарічному Лиманської громади. Люди не постраждали.