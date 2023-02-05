В Одеській області ледь не затонула румунська баржа. Судно вдалося врятувати
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- Анна Холоднова
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Адміністрація морських портів України
У порту Рені відкачали воду з румунської баржі JOKOR-3, яка ледь не затонула.
Про це повідомила Адміністрація морських портів України.
Про підозру, що на баржі є протікання, стало відомо в суботу, 4 лютого. Обстеження баржи підтвердило цю інформацію. На місце направили теплохід «Смілий», щоб відкачати воду. За плавучість судна боролися всю ніч.
Станом на ранок 5 лютого воду з трюму відкачали, судно вдалося врятувати. Зараз корабель стоїть в акваторії порту, екіпаж проводить невеликий ремонт. Люди не постраждали.
- 4 лютого телеканал Pro TV повідомив, що в українському порту Рені затонула румунська баржа. На її борту перебувало 860 тонн української пшениці.