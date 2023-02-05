В Одеській області ледь не затонула румунська баржа. Судно вдалося врятувати

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Адміністрація морських портів України

У порту Рені відкачали воду з румунської баржі JOKOR-3, яка ледь не затонула.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України.

Про підозру, що на баржі є протікання, стало відомо в суботу, 4 лютого. Обстеження баржи підтвердило цю інформацію. На місце направили теплохід «Смілий», щоб відкачати воду. За плавучість судна боролися всю ніч.

Адміністрація морських портів України

Станом на ранок 5 лютого воду з трюму відкачали, судно вдалося врятувати. Зараз корабель стоїть в акваторії порту, екіпаж проводить невеликий ремонт. Люди не постраждали.