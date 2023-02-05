Науковці «озвучили» зірку цефеїду за 6 500 світлових років від Землі

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NASA

Команда науково-мистецького проєкту SYSTEM Sounds «озвучила» зірку цефеїду, яка розташована на відстані близько 6 500 світлових років від Землі.

Про це пише Science Alert.

Учені проаналізували зображення зірки, зроблене космічним телескопом Hubble, і перевели світло у звук. Висота звуку змінюється від центру зображення, а гучність відповідає яскравості світла.

За словами авторів проєкту, таке перетворення зробить космос більш доступним для людей з обмеженнями зору або сліпотою. Таким чином також можна виявити втрачені раніше деталі або побачити закономірності та почути слабші сигнали, які ховає шум.