У Харкові російські ракети влучили у виш і поблизу житлового будинку. Поранені пʼятеро людей

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Офіс генерального прокурора

Близько 08:20 5 лютого російські військові завдаи ракетного удару по Київському району Харкова.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Одна з ракет влучила в пʼятиповерхову будівлю университету та завдала серйозних руйнувань. Охоронець отримав поранення.

Інша російська ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали четверо його мешканців — 54-річна жінка та троє чоловіків 51, 55 та 58 років. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.

За попередньою інформацією, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф.