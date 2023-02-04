СБУ викрила схему в Адміністрації морпортів. На роботах у порту Південний розікрали понад 90 мільйонів гривень

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Лазаренко Микола / УНІАН

Служба безпеки України викрила на розкраданні держкоштів посадовців Южненської філії підприємства «Адміністрація морських портів України».

За даними СБУ, схему організували керівник філії у 2017—2018 роках і його двоє підлеглих.

У травні 2017 року вони уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії порту «Південний» (Одеська область). Вартість робіт завищили, а державні гроші перевели на рахунки підрядника. Перевірка показала, що фактичний обсяг робіт не відповідав документам.

Таким чином з держпідприємства вивели у тінь понад 90 мільйонів гривень.