СБУ викрила схему в Адміністрації морпортів. На роботах у порту Південний розікрали понад 90 мільйонів гривень
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Лазаренко Микола / УНІАН
Служба безпеки України викрила на розкраданні держкоштів посадовців Южненської філії підприємства «Адміністрація морських портів України».
За даними СБУ, схему організували керівник філії у 2017—2018 роках і його двоє підлеглих.
У травні 2017 року вони уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії порту «Південний» (Одеська область). Вартість робіт завищили, а державні гроші перевели на рахунки підрядника. Перевірка показала, що фактичний обсяг робіт не відповідав документам.
Таким чином з держпідприємства вивели у тінь понад 90 мільйонів гривень.