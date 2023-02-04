Пропагандистський телеканал RT DE припиняє діяльність у Німеччині. Спрацювали санкції
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Російський пропагандистський телеканал RT DE (Russia Today) припиняє діяльність в Німеччині.
Про це пише Meduza з посиланням на заяву RT.
Таке рішення повʼязане з нібито «репресивними обмеженнями свободи преси та засобів масової інформації в ЄС», а також із «величезним тиском з боку урядів, ЗМІ, корпорацій та інших осіб».
Голова німецької редакції RT Дінара Токтосунова заявила, що телеканал був змушений припинити свою діяльність у Німеччині через санкції, запроваджені за розпалювання війни проти України.
- ЄС запровадив санкції проти російських Sputnik і RT/Russia Today (RT English, RT UK, RT Germany, RT France та RT Spanish) на початку березня 2022 року. Невдовзі країни ЄС почали вимикати ці канали на своїх територіях. Девʼятий пакет санкцій загалом перекрив фінансування російським каналам, зокрема RT DE Productions.