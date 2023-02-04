Пропагандистський телеканал RT DE припиняє діяльність у Німеччині. Спрацювали санкції

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Російський пропагандистський телеканал RT DE (Russia Today) припиняє діяльність в Німеччині.

Про це пише Meduza з посиланням на заяву RT.

Таке рішення повʼязане з нібито «репресивними обмеженнями свободи преси та засобів масової інформації в ЄС», а також із «величезним тиском з боку урядів, ЗМІ, корпорацій та інших осіб».

Голова німецької редакції RT Дінара Токтосунова заявила, що телеканал був змушений припинити свою діяльність у Німеччині через санкції, запроваджені за розпалювання війни проти України.