WSJ: Туреччина продає росії американські товари, які використовує армія

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Erhan Ortac / Stringer

Попри накладені на росію санкції турецькі компанії продають рф американську електроніку, запчастини та інші товари, які використовує армія країни-агресора. Цим займаються щонайменше 13 турецьких фірм.

Про це пише The Wall Street Journal.

Закупками з Туреччини займаються десять підсанкційних російських компаній. Починаючи з березня минулого року вони встигли закупитися на $18,5 мільйона, придбавши автотехніку, гумові вироби, електрогенератори та багато іншого.

Серед головних покупців — корпорація «Тактичні ракети», яка виготовляє озброєння для російського флоту, а також компанія «Промтехнологія» — виробник стрілецької зброї для армії.