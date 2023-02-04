У Бахмуті загинув американський волонтер Піт Рід

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У Бахмуті (Донецька область), де тривають важкі бої з російськими військами, загинув американський волонтер Піт Рід, який допомагав цивільному населенню. Рід був ветераном морської піхоти США. Йому було 33 роки.

Про це повідомила його група з надання гуманітарної допомоги Global Response Medicine.

«У Бахмуті, Україна, загинув засновник GRM Піт Рід. Піт був основою GRM, обіймаючи посаду голови правління протягом 4 років. У січні Піт відійшов від GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors у їхній місії в Україні, і був убитий під час надання допомоги», — сказано в дописі.

Деталі загибелі не розкривають. Імовірно, Рід потрапив під обстріл під час чергової місії.