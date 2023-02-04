Крим як ключ до завершення вторгнення. Провідні медіа світу про війну 3 лютого

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«Бабель»

Криму як наріжному каменю цієї війни присвячено статтю колишнього підполковника армії США, ексдиректора Національної ради безпеки США з європейських питань і викладача Гарвардської школи Кеннеді Александра Віндмана у Foreign Affairs. Анексія Криму символічна для путіна ― зрештою, цей вчинок російського диктатора отримав найбільше схвалення від росіян за весь час його правління. Важливий Крим і для України, адже без звільнення півострова не можна буде говорити про відновлення цілісності української території. І якщо на початку повномасштабного вторгнення росіян українська влада ще готова була обговорювати кримське питання дипломатичним шляхом ― тоді це подавали як компроміс заради миру, то тепер, після кількох успішних українських контрнаступів серед українського керівництва домінує питання повернення півострова воєнним шляхом. Наприклад, виступаючи перед учасниками Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що Крим є українською територією. «Справді, — пише Віндман, — зараз воєнне відвоювання півострова ЗСУ здається цілком імовірним».

Ексвійськовий описує, як саме це може відбутись. Спершу українські військові проривають коридор до моря на Запоріжжі, одночасно руйнуючи Кримський міст. Це значно погіршує логістику окупантів: забезпечувати свій контингент у Криму та на півдні України росіяни зможуть лише морським шляхом, однак так потреби армії не покрити. Далі, вигнавши росіян із півдня Херсонщини, українці спробують закріпитися на півночі Криму. Це відбуватиметься паралельно з ударами по російських військових базах, складах і логістичних вузлах. Однак для звільнення території, оборону якої росіяни зміцнювали роками, знадобиться чималий наземний контингент. Утім, автор застерігає, що зосередження значних людських ресурсів на півдні Херсонщини та півночі Криму, а також істотні політичні ризики для російського керівництва в разі втрати Криму зроблять імовірним використання путіним тактичної ядерної зброї. Наземну операцію у Криму він називає одним із найскладніших моментів війни.

Однак, на думку Віндмана, саме символічна важливість Криму для путіна та його оточення може стати для України зручним важелем. Якщо Київ отримає достатньо зброї для того, щоб вигнати росіян із Криму, і якщо ЗСУ проведуть кілька успішних наступальних операцій ― цього вистачить, аби на майбутніх мирних переговорах Україна мала достатньо вигідну позицію. Ризик втратити півострів підштовхне росію до суттєвих компромісів. Серед яких може бути, наприклад, проведення чесного референдуму серед населення Криму ― включно з тими, хто залишив півострів після його окупації ― щодо майбутньої долі регіону. Віндман вважає, що цей референдум може зняти для України потребу захоплювати Крим воєнним шляхом.

Головна ж пропозиція колишнього військового ― надати Україні максимум зброї, про яку вона просить. Київ уже не раз демонстрував, що дотримується обіцянок не бити наданою партнерами зброєю по території рф. Однак для відвоювання своєї землі ЗСУ використовують усе надане більш ніж ефективно. Тож і літаки, й ATACMS, і далекобійні снаряди для HIMARS лише прискорять завершення війни. Інакше світу ще щонайменше пів року доведеться спостерігати за тяжкими битвами і значними втратами як українців, так і росіян.

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