Генпрокурор США вперше дозволив передачу Україні конфіскованих російських активів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pixabay
Генпрокурор США Меррік Гарленд дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. Ідеться про $5,4 мільйона російського олігарха Костянтина Малофєєва, які підуть на підтримку українського народу.
Про це повідомляє CNN.
«Сьогодні я оголошую, що дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні», — сказав Гарленд.
За його словами, активи Костянтина Малофєєва були конфісковані після того, як у квітні минулого року російському олігарху висунули обвинувачення в ухиленні від санкцій.
У червні 2022 року гроші Малофєєва вилучили з його банківського рахунку у США, далі ці кошти перейдуть у Держдеп, а звідти їх передадуть на підтримку народу України.
«Російські військові злочинці не знайдуть притулку в Сполучених Штатах», — наголосив генпрокурор.
- Російський мільярдер і голова медіагрупи «Царьград» Малофєєв вважається одним із головних організаторів російської окупації частини українського Донбасу у 2014 році та спонсором встановленого там Кремлем терористичного режиму.