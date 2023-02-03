Генпрокурор США вперше дозволив передачу Україні конфіскованих російських активів

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Генпрокурор США Меррік Гарленд дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. Ідеться про $5,4 мільйона російського олігарха Костянтина Малофєєва, які підуть на підтримку українського народу.

Про це повідомляє CNN.

«Сьогодні я оголошую, що дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні», — сказав Гарленд.

За його словами, активи Костянтина Малофєєва були конфісковані після того, як у квітні минулого року російському олігарху висунули обвинувачення в ухиленні від санкцій.

У червні 2022 року гроші Малофєєва вилучили з його банківського рахунку у США, далі ці кошти перейдуть у Держдеп, а звідти їх передадуть на підтримку народу України.

«Російські військові злочинці не знайдуть притулку в Сполучених Штатах», — наголосив генпрокурор.