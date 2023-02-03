Франція та Італія погодили останні деталі для поставки в Україну ЗРК SAMP-T

Новини

Франція та Італія домовилися про постачання Україні зенітного ракетного комплексу SAMP-T.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

Глава військового відомства Франції Себастьян Лекорню під час телефонної розмови зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто погодили останні деталі цих поставок.

ЗРК SAMP-T поставлять навесні 2023 року. Україна вперше отримає європейську систему ПРО великого радіусу дії.

Наприкінці січня агенція Reuters повідомила з посиланням на джерела, що Франція та Італія майже досягли згоди про передачу Україні ЗРК SAMP-T, а також підписали контракт на закупівлю до 700 ракет Aster для нього.

SAMP-T, створений франко-італійським консорціумом, може відстежувати десятки цілей та перехоплювати до десяти з них одночасно. Це єдина система європейського виробництва, здатна перехоплювати балістичні ракети.