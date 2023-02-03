ЄС виділяє Україні перший мільярд євро для відновлення та готує десятий пакет санкцій проти рф

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Reuters / «Бабель»

Україна отримає від ЄС перший мільярд євро в рамках плану «Швидкого відновлення».

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками саміту «Україна — ЄС».

«Відновлення будинків, доріг, інфраструктури, шкіл, лікарень — це щоденна робота, яку потрібно виконувати. Тому так важливо, щоб ми почали «Швидке відновлення» негайно», — наголосила вона.

Вона додала, що Єврокомісія вже створила спеціальний секретаріат, який координує процеси фінансування швидкого відновлення України.

«Тому ми починаємо негайно», — заявила фон дер Ляєн.

Також вона анонсувала десятий пакет санкцій проти росії, який вартуватиме Кремлю близько €10 мільярдів і стосуватиметься технологій та обходу санкцій.

«Десятий пакет санкцій в дорозі. Ми його запровадимо до 24 лютого. Його обсяг становитиме близько €10 мільярдів», — зазначила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що пакет санкцій сфокусований на технологіях, які не повинні бути використані російською військовою машиною.

«Ми глибше дивимося на компоненти, знайдені, наприклад, у дронах, щоб впевнитися, що вони будуть недоступні росії», — зазначила фон дер Ляєн.