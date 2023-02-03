ЄС виділяє Україні перший мільярд євро для відновлення та готує десятий пакет санкцій проти рф
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Україна отримає від ЄС перший мільярд євро в рамках плану «Швидкого відновлення».
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками саміту «Україна — ЄС».
«Відновлення будинків, доріг, інфраструктури, шкіл, лікарень — це щоденна робота, яку потрібно виконувати. Тому так важливо, щоб ми почали «Швидке відновлення» негайно», — наголосила вона.
Вона додала, що Єврокомісія вже створила спеціальний секретаріат, який координує процеси фінансування швидкого відновлення України.
«Тому ми починаємо негайно», — заявила фон дер Ляєн.
Також вона анонсувала десятий пакет санкцій проти росії, який вартуватиме Кремлю близько €10 мільярдів і стосуватиметься технологій та обходу санкцій.
«Десятий пакет санкцій в дорозі. Ми його запровадимо до 24 лютого. Його обсяг становитиме близько €10 мільярдів», — зазначила фон дер Ляєн.
Вона наголосила, що пакет санкцій сфокусований на технологіях, які не повинні бути використані російською військовою машиною.
«Ми глибше дивимося на компоненти, знайдені, наприклад, у дронах, щоб впевнитися, що вони будуть недоступні росії», — зазначила фон дер Ляєн.
- Енергетика, житло, розмінування, критична соціальна інфраструктура та допомога приватному бізнесу — це основні пʼять пріоритетів екстреного відновлення України у 2023 році, на яке планується залучити $17 мільярдів. За даними уряду, підтверджені Світовим банком потреби у фінансуванні відновлення України в червні минулого року становили $350 мільярдів, наразі їх оцінюють у $600—700 мільярдів.