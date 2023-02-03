Нацполіція: На Київщині виявили 1 369 вбитих росіянами цивільних. Не ідентифікували 197 загиблих

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У Київській області виявили 1 369 тіл убитих окупантами мирних жителів, 197 загиблих залишаються неідентифікованими. Безвісти зниклими вважають 300 людей.

Про це повідомив голова Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

За його словами, правоохоронці порушили понад 10 тисяч кримінальних справ за фактом вчинення злочинів російськими військовими в області.

Більшість проваджень передали на розгляд слідчим Служби безпеки України. Однак Національна поліція продовжує допомагати з первинною фіксацією, оглядом і призначенням експертиз.

Також правоохоронці вручили російським військовим понад 50 підозр у вчиненні злочинів на Київщині.