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В МВС розповіли деталі про «Гвардію наступу» та назви нових штурмових бригад. Полк «Азов» теж розширять до бригади

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Степанов Анатолій / УНІАН

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли деталі створення восьми нових штурмових бригад. Їх формуватимуть на базі Нацгвардії, Держприкордонслужби та поліції.

Про це пише МВС у своєму Facebook.

Ці бригади набиратимуться винятково із добровольців, які будуть брати участь у звільненні Донбасу та Криму. У Нацгвардії сформують шість бригад:

Ще дві бригади сформують у Нацполіції та Державній прикордонній службі:

Обрати самостійно і записати добровольцем в одну із бригад можна за посиланням.