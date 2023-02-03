В МВС розповіли деталі про «Гвардію наступу» та назви нових штурмових бригад. Полк «Азов» теж розширять до бригади

Новини

Степанов Анатолій / УНІАН

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли деталі створення восьми нових штурмових бригад. Їх формуватимуть на базі Нацгвардії, Держприкордонслужби та поліції.

Про це пише МВС у своєму Facebook.

Ці бригади набиратимуться винятково із добровольців, які будуть брати участь у звільненні Донбасу та Криму. У Нацгвардії сформують шість бригад:

«Азов» — на базі полку Нацгвардії «Азов». Воює з 2014 року, у 2022 році захищав Маріуполь. Виконувач обовʼязків командира — майор Богдан Кротевич.

«Спартан» — на базі 3 бригади оперативного призначення Нацгвардії. Обороняла Харків, брала участь у звільненні передмість Харкова, наразі утримує позиції в районі Торецька Донецької області. Командир — полковник Олександр Півненко.

«Рубіж» — на базі 4 бригади оперативного призначення Нацгвардії. Захищала Київ, зокрема першою прийняла бій в аеропорту Гостомелю, потім утримувала Ірпінь і Мощун. Також воювала на Луганщині в Рубіжному і Сєвєродонецьку. Командир — полковник Артем Ілюхін.

«Червона калина» — на базі 14 бригади оперативного призначення Нацгвардії. Воювала в Сєвєродонецьку, Лисичанську та на адмінмежі Донеччини й Луганщини. Командир — полковник Олександр Охріменко.

«Кара-Даг» — на базі 15 бригади оперативного призначення Нацгвардії. Воювала на півдні України в районі міст Мелітополь і Токмак, зупинила ворога на напрямках до Запоріжжя й Оріхова. Командир — полковник Дмитро Власенко.

«Буревій» — на базі 1 президентської бригади оперативного призначення Нацгвардії. Воювала в Чернігівській області, а також у Сєвєродонецьку та Лисичанську, зараз працює в Бахмуті. Командир — полковник Микола Мішакін.

Ще дві бригади сформують у Нацполіції та Державній прикордонній службі:

«Лють» — обʼєднана штурмова бригада Нацполіції. Бійці виконували різні завдання вздовж усієї лінії фронту — від Херсонщини до Луганщини.

«Сталевий кордон» — на базі 15 мобільного прикордонного загону ДПСУ. Брали участь у боях за «Азовсталь», а також на Лиманському і Бахмутському напрямках.

Обрати самостійно і записати добровольцем в одну із бригад можна за посиланням.