Австралія дозволить психіатрам виписувати МДМА та псилоцибін від важкої депресії і ПТСР

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В Австралії психіатри зможуть виписувати МДМА та псилоцибін від посттравматичного стресового розладу і важкої депресії.

Про це пише The Guardian.

Зміни набудуть чинності в липні 2023 року. Ліки дозволять використовувати в дуже обмеженій кількості, а в інших випадках вони залишаться забороненими.

МДМА призначатимуть при посттравматичному стресовому розладі, а псилоцибін — при резистентній до іншого лікування депресії. Психіатри вважають, що ці речовини зможуть допомогти людям у станах, що не піддаються терапії.

За словами лікарів, це рішення зробило Австралію першою країною у світі, яка офіційно визнала МДМА та псилоцибін ліками. На їхню думку, це важливий крок у реформі наркополітики, але психіатрам потрібна додаткова підготовка.

«На додачу до чіткої терапевтичної користі це також дає шанс надолужити десятиліття втраченої можливості [заглиблення] у внутрішню роботу людського розуму, яку так довго відкладали через непродуману ідеологічну «війну з наркотиками», — зазначив доктор Девід Калдікотт.

На відміну від Калдікотта, професор Сьюзен Росселл із Центру психічного здоровʼя Свінберна вважає, що до цього рішення треба ставитися обережно. Вона наполягає на подальших дослідженнях.