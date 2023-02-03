Астрономи знайшли нову планету, яка може бути придатною для життя. До неї 31 світловий рік

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NASA

Астрономи виявили нову скелясту планету, яка має сприятливі умови для виникнення життя. Вона розташована за 31 світловий рік від нас.

Про це пише Science Alert.

Планета під назвою Wolf 1069 b обертається в зоні своєї зірки — це область, де може бути рідка вода на поверхні. А отже на такій планеті гіпотетично може існувати життя.

Положення Wolf 1069 b в зоні своєї зірки позначене зеленим кільцем.

Маса цієї планети в 1,36 раза перевищує масу Землі. Вона робить повний оберт навколо своєї зірки за 15,6 дня і розташована в 15 разів ближче до неї, ніж Земля до Сонця.

Через це на поверхні Wolf 1069 b могло б бути надто спекотно, але вона обертається навколо червоного карлика, який набагато холодніший за Сонце. Нова планета отримує близько 65% випромінювання, яке досягає Землі від Сонця.

Wolf 1069b схожий на Меркурій і, ймовірно, має температуру близько -23°С. Це занадто холодно для рідкої води, але без атмосфери рідка вода все одно перетворилася б на пару.

Зараз Wolf 1069b не проходить між Землею і своєю зіркою, а це означає, що люди поки не можуть вивчити її атмосферу. Науковці чекають можливості продовжити дослідження, щоб зрозуміти, наскільки нова планета придатна для життя. За підрахунками вчених, їм доведеться чекати ще десять років.