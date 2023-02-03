Головний бухгалтер «Укртатнафти» отримала підозру. У цій справі були обшуки у Коломойського

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Служба безпеки України повідомила про підозру головній бухгалтерці «Укртатнафти» у справі про привласнення 40 мільярдів гривень.

Про це СБУ повідомила 3 лютого.

Жінка переховувалась в Ужгородському районі на Закарпатті.

Слідчі встановили, що «Укртатнафта» виробляла та продавала пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча податки закладались у ціну для споживачів. Тож заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом становить 605 млн грн.

Розслідування справи про привласнення 40 млрд гривень триває. Зокрема, у Дніпрі знайшли приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Зараз СБУ відшуковує виведені активи «Укрнафти» і «Укртатнафти».

У справі про привласнення 40 мільярдів гривень «Укрнафти» та «Укртатнафти» — 10 епізодів. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до зниження вартості їхніх активів. Це робили в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.