Гонконг роздасть 500 тисяч безкоштовних авіаквитків, щоб привабити назад туристів

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Уряд Гонконгу оголосив, що роздасть 500 тисяч безкоштовних авіаквитків у рамках зусиль щодо відродження індустрії туризму та залучення відвідувачів назад до міста.

Про це повідомляє CNN.

Квитки розподілять між трьома авіакомпаніями — Cathay Pacific, HK Express та Hongkong Airlines. Всього 500 тисяч квитків коштували Гонконгу приблизно $254,8 мільйона. З 1 березня охочі відвідати Гонконг зможуть внести свої дані до лотереї авіаквитків.

Квитки розподілятимуть у три етапи: з 1 березня для жителів Південно-Східної Азії, з 1 квітня для жителів материкового Китаю та з 1 травня для жителів решти світу.

Гонконг був повільним та обережним у своєму підході до пандемії коронавірусу. У цей період поїздки до Гонконгу та з нього були складними та дорогими.

До пандемії Гонконг зазвичай відвідували 56 мільйонів людей на рік. До 2022 року це число зменшилося приблизно до 100 тисяч людей.