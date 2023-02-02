МВС розпочало формування штурмових бригад «Гвардія наступу». Що вони робитимуть

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МВС України

МВС формує штурмові бригади, до яких можуть вступати добровольці. Ці підрозділи націлені саме на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України.

Про це повідомила пресслужба МВС.

«Ми вже почали формувати такі підрозділи, які націлені на те, щоб звільнити наші території і стати на міжнародно визнані кордони. Це наша найближча мета», — заявив виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він додав, що основою підрозділів будуть діючі поліцейські, прикордонники та нацгвардійці. Бригади складатимуться винятково з добровольців.

Той, хто хоче приєднатися до гвардії, може подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, які комплектуються.

При цьому можна обрати бригаду, в якій хоче служити людина.

Також за допомогою телефону гарячої лінії можна проконсультуватися і отримати інформацію, куди прийти. Анкету можна подати і через Центри надання адміністративних послуг.

Зараз по Україні вже більше 140 рекрутингових пунктів, їхні адреси є на сайті.

Кандидат має пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний та фізичний тест. Після успішного проходження він зараховується в ту бригаду, яку вибрав.

Для всіх бійців цих бригад зберігаються ті ж пільги, що для військовослужбовців та поліцейських. Також бійцям пропонують скористатися можливістю отримати професію в навчальних закладах МВС.

Навчання бійців бригад триватиме кілька місяців.