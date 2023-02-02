Швейцарія може переглянути свій нейтралітет, щоб відкрити можливість надання військової допомоги Україні

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Швейцарія може переглянути свої рамки нейтралітету, щоб створити передумови для надання військової допомоги Україні.

Про це пише Bloomberg.

До парламенту Швейцарії внесли законопроєкт, який відкриває можливість для Німеччини, Іспанії та Данії передавати Україні вироблені у Швейцарії боєприпаси, а також дозволити швейцарській армії передати Польщі, Словаччині та Чехії танки Leopard, які підлягають списанню, замість танків, які ці країни планують передати ЗСУ.

Авторка законопроєкту депутат Майя Рінікер вважає за потрібне «обговорити можливість підтримки країн, які відстоюють такі ж демократичні цінності, що і Швейцарія».

Швейцарія через свій нейтралітет не постачала зброю жодній із воюючих країн ні в Першу, ні в Другу світову війну.

Самі ж громадяни Швейцарії підтримують дозвіл на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, щоб допомогти Україні.