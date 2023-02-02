У Британії металошукачем знайшли 500-річну прикрасу, повʼязану з королем Генріхом VIII

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У Великій Британії за допомогою металошукача знайшли виріб у формі серця, прикрашений червоно-білими квітковими візерунками, що символізує союз короля Генріха VIII та його першої дружини Катерини Арагонської. Про це повідомляє CNN.

Підвіска діаметром приблизно 5 сантиметрів прикрашена рослинними мотивами — тюдорівської троянди та гранатового куща. Напис TOVS IORS — каламбур, в перекладі з французької мови означає «завжди». На реверсі зображені великі літери H і K, які, як вважають, позначають королівське подружжя.

Вчені датують прикрасу періодом 1509—1533 рік н. е. Науковці вважають, що кулон виготовлений на швидку руку, і його могли носити учасники якоїсь події, або прикрасу подарували як приз.

Археологи провели розкопки на місці виявлення кулона, але так і не знайшли інших артефактів.

Наразі знахідку виставили в Британському музеї, її класифікували як скарб.

Щоб вважатися скарбом відповідно до британського «Закону про скарби» 1996 року, предмет має бути металевим та містити більш ніж 10% дорогоцінного металу. І на момент виявлення знахідці має бути щонайменше 300 років.