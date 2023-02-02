Президент Болгарії розпустив парламент та призначив дострокові вибори — вже пʼяті за два роки

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Flickr / Selim Abdiev

Президент Болгарії Румен Радев розпустив парламент та призначив у країні дострокові вибори. Вони стануть уже пʼятими за останні два роки.

Про це пише The Associated Press.

До виборів країною керуватиме технічний уряд на чолі з незалежним політиком Галабом Доневим.

Президент вирішив розпустити парламент після того, як три партії не змогли домовитися про коаліцію та формування уряду після попередніх виборів, які відбулися в жовтні.

Правоцентристська партія ГЕРБ колишнього премʼєр-міністра Бойка Борисова отримала 67 місць, найбільше серед усіх партій, але не досягла більшості в 240-місному парламенті. Інші партії відмовилися від альянсу з ГЕРБ через «звинувачення в корупції та ймовірну неспроможність партії провести реформи, коли вона була при владі раніше».