Президент Болгарії розпустив парламент та призначив дострокові вибори — вже пʼяті за два роки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / Selim Abdiev
Президент Болгарії Румен Радев розпустив парламент та призначив у країні дострокові вибори. Вони стануть уже пʼятими за останні два роки.
Про це пише The Associated Press.
До виборів країною керуватиме технічний уряд на чолі з незалежним політиком Галабом Доневим.
Президент вирішив розпустити парламент після того, як три партії не змогли домовитися про коаліцію та формування уряду після попередніх виборів, які відбулися в жовтні.
Правоцентристська партія ГЕРБ колишнього премʼєр-міністра Бойка Борисова отримала 67 місць, найбільше серед усіх партій, але не досягла більшості в 240-місному парламенті. Інші партії відмовилися від альянсу з ГЕРБ через «звинувачення в корупції та ймовірну неспроможність партії провести реформи, коли вона була при владі раніше».
- 3 жовтня на парламентських виборах у Болгарії перемогла партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ) на чолі з багаторазовим премʼєром Бойком Борисовим. На другому місці була партія «Продовжуємо зміни» на чолі з експремʼєром Кирилом Петковим. Саме через вотум недовіри уряду Петкова в країні тоді й оголосили дострокові парламентські вибори.