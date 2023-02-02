Книга рекордів Гіннеса підтвердила нового найстарішого у світі собаку

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У Португалії підтвердили найстарішого собаку із тих, що нині живуть у світі. Про це Книга рекордів Гіннеса оголосила 2 лютого.

Ідеться про пса Бобі, що народився 11 травня 1992 року. Станом на 1 лютого 2023 року йому 30 років 266 днів. Бобі — чистокровний Rafeiro do Alentejo (це португальська порода собак-охоронців худоби із середньою тривалістю життя 12—14 років).

Власник Бобі Леонель вважає, що одним із головних факторів, що сприяють такому довголіттю, є «спокійне, мирне середовище далеко від міст». Бобі ніколи не був на ланцюгу та повідку, йому завжди подобалося вільно блукати лісами та сільськогосподарськими угіддями довкола будинку.

Люди описують Бобі як дуже товариського, оскільки він виріс поруч багатьох інших тварин. Тепер старенькому Бобі важко ходити, тому він в основному проводить час на задньому дворі зі своїми чотирма котами. Зір у Бобі теж погіршився — власник Леонель часто зауважує, як він ходячи натикається на перешкоди. Через свій вік Бобі менше рухається і любить повалятися в ліжку після їди. У холодні дні він воліє відпочивати біля багаття.

Щодо його дієти, Бобі завжди їв «людську їжу»: «Між банкою корму для тварин та шматком мʼяса Бобі не вагається і вибирає нашу їжу».