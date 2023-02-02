У джунглях Панами виявили новий вид змій. Їх назвали на честь ді Капріо

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LiveScience

У лісах Панами знайшли пʼять нових видів змій. Один з них отримав назву ді Капріо. Актор просив назвати плазуна на честь його матері.

Про це пише Live Science.

Змія ді Капріо (Simon irmelindicaprioae) завдовжки 38 сантиметрів, полює на равликів і слимаків на пальмових листях у трьох метрах над землею. Вона може створювати захисний клубок навколо голови та виділяти неприємний запах, якщо їй загрожує небезпека.

Змія ді Капріо LiveScience

Чотири інші види виявили в Еквадорі, Колумбії та Панамі.

Один з них отримав імʼя Марлі (Sibon marleyae), на честь доньки інвестора і природоохоронця Браяна Шета.

Третю змію назвали равликоядною змією Велборна (Dipsas welborni) на честь колишнього члена правління природоохоронної групи Nature and Culture International Девіда Велборна.

Інші називаються равликоїдна змія (Sibon canopy) і равликоїдна змія Вієйра (Sibon vieirai).

Усі пʼять видів змій є деревними — це означає, що вони не можуть вижити в безлісних районах. Усі вони харчуються слимаками та равликами, кількість яких скорочується через забруднення потоків і річок внаслідок видобутку корисних копалин. Тож ці змії перебувають під загрозою зникнення.