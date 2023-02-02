Норвегія збільшить допомогу Україні з Національного фонду добробуту

Новини

Reuters / «Бабель»

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна збільшить витрати зі свого Національного фонду добробуту на військову та гуманітарну допомогу Україні.

Про це пише Reuters.

Фонд національного добробуту Норвегії — один із найбільших світових інвесторів. Його загальний капітал становить $1,3 трільйона. Фонд інвестує доходи норвезької держави від видобутку нафти.

Премʼєр-міністр не уточнив, скільки грошей Норвегія витратить на допомогу Україні, але зазначив, що це буде багаторічне зобовʼязання. Він додав, що ці витрати не мають вплинути на внутрішню економіку Норвегії.