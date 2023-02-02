СБУ затримала на хабарі посадовця Одеської ОВА

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СБУ затримала заступника начальника одного з управлінь Одеської обласної військової адміністрації під час отримання хабаря від підприємця.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Він вимагав від бізнесменів різні суми за сприяння в «безперешкодному» виділенні земельних ділянок.

Співробітники СБУ встановили, що зловмисник хотів отримати від місцевого підприємця $60 тисяч за «гарантоване» виділення в оренду двох земельних ділянок на узбережжі Дунаю в місті Рені Одеської області.

Правоохоронці затримали чиновника біля будівлі Одеської ОВА. Там він отримував першу частину хабаря — $40 тисяч. На його робочому місці та вдома тривають обшуки. Посадовцю загрожує до 12 років вʼязниці з конфіскацією майна.