Росіяни атакували ракетами Дружківку, Словʼянськ і Краматорськ. Кількість жертв удару по житловому будинку в Краматорську зросла до трьох
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- Анна Холоднова
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Павло Кириленко / Facebook
Російські війська продовжують обстрілювати Донеччину. Кількість жертв удару по житловому будинку в Краматорську зросла до трьох.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
Також 1 лютого росіяни вдарили ракетами по Дружківці та Словʼянську — там пошкоджені складські приміщення, люди не постраждали.
У Богоявленці Вугледарської громади снаряди понівечіли два будинки, під обстрілами були Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка — без жертв. У Марʼїнці та Красногорівці вночі зафіксували поодинокі обстріли.
У Бахмуті російські обстріли поранили двох людей та пошкодили два будинки. У Парасковіївці та Васюківці теж зачепило по два будинки.
У Торському і Зарічному Лиманської громади нарахували приблизно 10 обстрілів.
- Близько девʼятої вечора 1 лютого росіяни вдарили ракетою по житловому будинку в центрі Краматорська. За словами очільника ОВА, окупанти вдарили по місту ракетою «Іскандер-К».