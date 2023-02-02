Росіяни атакували ракетами Дружківку, Словʼянськ і Краматорськ. Кількість жертв удару по житловому будинку в Краматорську зросла до трьох

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Павло Кириленко / Facebook

Російські війська продовжують обстрілювати Донеччину. Кількість жертв удару по житловому будинку в Краматорську зросла до трьох.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

Також 1 лютого росіяни вдарили ракетами по Дружківці та Словʼянську — там пошкоджені складські приміщення, люди не постраждали.

У Богоявленці Вугледарської громади снаряди понівечіли два будинки, під обстрілами були Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка — без жертв. У Марʼїнці та Красногорівці вночі зафіксували поодинокі обстріли.

У Бахмуті російські обстріли поранили двох людей та пошкодили два будинки. У Парасковіївці та Васюківці теж зачепило по два будинки.

У Торському і Зарічному Лиманської громади нарахували приблизно 10 обстрілів.