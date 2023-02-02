Politico: США не вірять у здатність України повернути Крим найближчим часом

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Reuters / «Бабель»

США не вірять, що Україна зможе повернути Крим найближчим часом.

Про це заявили чотири високопосадовці Пентагону на секретному брифінгу перед комітетом Палати представників у справах збройних сил, пише Politico.

Троє людей розповіли, що Пентагон не вірить, що Україна має або скоро матиме здатність витіснити росію з Криму, а четверта людина назвала брифінг «двозначним», однак сенс полягає в тому, що перемога України в наступі на Крим «не гарантована».

Оцінка доповідачів перегукується з тим, що недавно говорив генерал Марк Міллі, голова Обʼєднаного комітету начальників штабів: «Я, як і раніше, стверджую, що цього року буде дуже і дуже складно військовим шляхом вигнати російські війська з усієї окупованої території. Це не означає, що цього не може бути. Це не означає, що цього не станеться, але це буде дуже складно», — сказав він 20 січня.

Одне джерело розповіло Politico, що адміністрація Зеленського «розлючена» через зауваження Міллі, оскільки цієї весни Україна готується до великого наступу. Українці також зазначають, що протягом майже річної війни розвідка США постійно помилялася.

Офіційний представник Пентагону Сабріна Сінгх прокоментувала інформацію, яка нібито звучала на брифінгу: «Ми не збираємося коментувати брифінги за зачиненими дверима, не говоритимемо про гіпотези та не будемо спекулювати на можливих майбутніх операціях. З точки зору здатності України воювати та відвойовувати суверенну територію, їхні чудові дії у відбитті російської агресії та постійна здатність до адаптації на полі бою говорять самі за себе».