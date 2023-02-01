СБУ затримала працівника «Укроборонпрому», який здавав Кремлю розвіддані

Новини

Служба безпеки України затримала в Києві співробітника «Укробронпрому», який здавав російській розвідці дані про озброєння, блокпости та рух техніки. Також він коригував обстріли столиці.

Про це повідомили пресслужби СБУ, Вінницької обласної прокуратури та Офісу генпрокурора.

У результаті спецоперації в Києві затримали 48-річного інспектора з охорони праці «Укроборонпрому», який є офіцером запасу ЗСУ.

Він приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах.

У березні 2022 року, під час оборони Київщини, підозрюваний передавав кураторові деталізовані відомості про результати ракетних і артобстрілів столиці та прилеглих територій, а також інформацію про позиції, дислокацію, чисельність, маршрути пересування сил і засобів ЗСУ та інших військових формувань.

Після ракетних ударів по житлових будинках він надсилав «замовнику» фотографії з місця ураження, зображення пошкоджених конструкцій з адресою та фрагментів боєприпасів, якими було завдано удар.

Отримані відомості агент передав через анонімні месенджери своєму однокласнику, який є співробітником уряду рф, а той — воєнній розвідці рф.

СБУ повідомляє, що викрила зловмисника ще на початку його діяльності та поетапно документувала його злочинні дії. Доказову базу знайшли під час обшуків.

Зловмиснику повідомили про підозру в державній зраді. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.