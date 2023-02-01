Росіяни обстріляли Чернігівщину — від міни загинуло четверо людей

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Getty Images / «Бабель»

Вдень першого лютого росіяни обстріляли село Єліне на Чернігівщині. Внаслідок влучання міни у погріб загинуло четверо людей. Ще одна людина дістала поранення — її госпіталізували.

Про це повідомила пресслужба ОК «Північ» та очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Всього відомо про 14 влучань у районі села Єліне від 15:10 до 15:40.

Крім того, з 14:50 до 15:30 зафіксовано 17 влучань, за попередньою інформацією, також із міномета 120 мм, у районі села Студенок. Втрат серед особового складу та техніки немає.