WP: У Пентагоні зростає невдоволення відмовою США постачати України винищувачі

Новини

Alex Wong / Staff

Негативна відповідь президента США Джо Байдена на запитання журналістів, чи постачатимуть США Україні винищувачі F-16, викликала скептицизм у Міністерстві оборони США.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела в Пентагоні.

Видання зі слів чиновника Пентагону пише, що серед співробітників відомства, які виступають за активнішу підтримку України, зростає розчарування обережним підходом Білого дому до надання військової допомоги Україні.

За інформацією журналістів, деякі офіційні особи в Міноборони США припускають, що передача винищувачів може бути схвалена дещо згодом. Чиновники зазначають, що вже були такі ситуації, коли американська адміністрація відхиляла запити Києва на постачання деяких озброєнь, проте потім давала свою згоду, зокрема щодо танків M1 Abrams.

Речник Пентагону Патрік Райдер каже, що США та союзники консультуються з Україною щодо спектру допомоги та адаптують військові пакети під запити й потреби ЗСУ.

Він наголосив, що західні країни вже надали короткострокову допомогу для «підтримання та зміцнення існуючого військово-повітряного потенціалу України». Йдеться, ймовірно, про постачання деякими західними країнами з квітня минулого року запчастин для літаків, які вже були в України, пише WP.