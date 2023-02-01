СБУ розповіла деталі обшуків у нардепа та забудовника Вадима Столара
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Служба безпеки України розповіла деталі обшуків у народного депутата групи «Відновлення України» та столичного бізнесмена-забудовника Вадима Столара. Так, СБУ розслідує участь окремих будівельних компаній Києва в легалізації коштів Медведчука.
Обшуки були у представників будівельних компаній Києва, які підконтрольні Столару. Ці компанії були залучені до легалізації грошей в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Аналогічні схеми працювали також на користь громадян росії та Білорусі, щодо яких Україна, ЄС та США запровадили санкції.
Різні офшори та російські банки викуповували корпоративні права українських забудовників і передавали гроші від продажу нерухомості на «фінансування дій, що завдають шкоди державній безпеці».
Обшуки провели 1 лютого.