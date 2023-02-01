У Києві зафіксували 16 температурних рекордів за січень
- Автор:
- Анна Холоднова
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«Бабель»
У Києві середньомісячна температура повітря у січні становила -0,3 °С — це на 2,9 °С вище кліматичної норми. Минулий місяць увійшов до десятки найтепліших з 1881 року.
Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За місяць кліматологи зафіксували у столиці 16 температурних рекордів.
Найхолодніше було 7 січня — тоді мінімальна температура під ранок становила -10,0 °С, а найтепліше — 1 та 2 січня, коли температура підвищилась до +13,2 °С. Ці дні в Києві стали найтеплішими за 143 роки спостережень.
- 19 січня в Києві вперше за 143 роки максимальна температура повітря піднялась до +10 °С, перевищивши попередній рекорд для цього дня, зафіксований 2007 року, на 0,2 °С.