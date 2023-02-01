У Києві зафіксували 16 температурних рекордів за січень

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«Бабель»

У Києві середньомісячна температура повітря у січні становила -0,3 °С — це на 2,9 °С вище кліматичної норми. Минулий місяць увійшов до десятки найтепліших з 1881 року.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За місяць кліматологи зафіксували у столиці 16 температурних рекордів.

Найхолодніше було 7 січня — тоді мінімальна температура під ранок становила -10,0 °С, а найтепліше — 1 та 2 січня, коли температура підвищилась до +13,2 °С. Ці дні в Києві стали найтеплішими за 143 роки спостережень.